Creed – Nato per combattere | tutto quello che c’è da sapere sul film

Rocky è una delle più celebri pellicole della storia del cinema, un classico intramontabile del genere sportivo capace di vincere l'Oscar come migliore film e lanciare la carriera del suo attore e sceneggiatore Sylvester Stallone. Il successo fu tale che si decise poi di realizzare ben quattro sequel, l'ultimo dei quali, Rocky Balboa, uscito nel 2006. Questo sembrò essere il capitolo conclusivo della saga, o quantomeno delle vicende con protagonista Rocky. Dieci anni dopo, nel 2016, è infatti stato realizzato lo spin-off Creed per il personaggio di Adonis Creed (qui la recensione), diretto dal regista Ryan Coogler. Si tratta del primo capitolo della saga non scritto da Stallone come anche il primo dove Rocky non è il protagonista del racconto.