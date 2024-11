Liberoquotidiano.it - "Cosa mi hanno chiesto ad Arcore": festa per Marina, clamorosa rivelazione di Iginio Massari

A 82 anni,si è guadagnato di diritto il titolo di pasticcere più famoso d'Italia, come minimo. Temutissimo ospite d'eccezione di Masterchef, severissimo, rigoroso ("Ancora oggi mi alzo tutti i giorni alle 2.30 del mattino") ed esigente con sé e con i suoi collaboratori nonostante (anzi, proprio per) i 50 anni abbondanti di trionfi e riconoscimenti, il re del panettone con il cioccolato e dei maritozzi che ridono si è raccontato al Corriere della Sera, in una lunga intervista non priva di sorprese. Per esempio, il fatto che al matrimonio con l'amata Marì si dimenticò di portare. la torta di nozze ("Non eravamo ricchi, ma giovani e innamorati. Per fortuna alcuni amici avevano pensato di portare una millefoglie"). Nella sua autobiografia Giorni, mesi, anni di una vita intensa l'ex pugile mancato ripercorre anche le più grandi imprese della sua carriera.