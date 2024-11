Spazionapoli.it - Colpo di scena Osimhen, ennesimo ribaltone: De Laurentiis attende

La situazione Victorè ancora tutta da osservare, il nigeriano sta facendo faville in Turchia e si attendono novità sul suo futuro.Victor Jamessta vivendo una splendida parentesi al Galatasaray, quasi sempre viene premiato come il migliore in campo. Il centravanti dopo l’infortunio di Icardi ha anche avuto modo di augurargli una pronta guarigione esultando con la sua maglietta e poi con la sua esultanza, l’argentino ex Inter ha ringraziato sugli spalti. Ha trovato un ambiente coeso e ora ne è parte integrante. Una gran mano certamente gli è stata data dal suo vecchio compagno al Napoli, Dries Mertens.Il giocatore ex Lille e Wolfsburg rimarrà al Galatasaray almeno fino a giugno, come già dichiarato a più riprese da lui stesso. Bisogna capire che succederà per lui, tra Galatasaray e interesse da parte di molti club esteri.