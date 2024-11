Davidemaggio.it - Claudio Amendola sugli ascolti de Il Patriarca 2: “Non è stato un grande successo”

Partenza sottotono per Il2. Il protagonistanon si nasconde e in un video pubblicato sui social commenta così i bassidi ieri:Salve a tutti, ieri sera è andata in onda la prima puntata de Il2 e devo ammettere che non èun.La serie di Canale 5 ha esordito contro The Voice Kids su Rai 1 interessando appena 2,2 milioni di spettatori, pari ad uno share del 13.4%. Di gran lunga lontana dalla prima assoluta di un anno e mezzo fa (qui il confronto) e in generale inferiore alla media registrata dalla prima stagione (2,7 mln – 16.1%)., nell’invitare il pubblico a seguire la seconda puntata di venerdì 22 novembre (qui le anticipazioni), con uno sbandierato sarcasmo ci tiene a “condividere con voi lod’animo che ho provato stamattina quando sono arrivati i risultati che, come vi ho detto, non sono stati molto confortanti”.