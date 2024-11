Quotidiano.net - Autori a Giuli, 'Amelio sia presidente del Centro Sperimentale'

Le associazioni degliitaliani vogliono Giannialla presidenza deldi cinematografia e lo chiedono con una lettera inviata al ministro della Cultura Alessandro. "Dopo le improvvise dimissioni dal ruolo dideldi cinematografia, del nostro collega Sergio Castellitto, che ringraziamo per il lavoro svolto, - scrivono Anac, 100, Wgi, Aidac e Air3 - consideriamo che la nomina del suo successore possa avvenire sulla base di un dialogo costruttivo tra le istituzioni e il settore e in primo luogo con gli. Ilè da sempre un pilastro per chi desidera iniziare a fare questo mestiere, come dimostra la quantità di professioniste/i di successo - molti dei quali nostri associati - che in quella scuola si sono formati.