Aumenta il costo della vita. L’inflazione è tra le più alte d’Italia

Nel mese di ottobre Macerata ha registrato un’inflazione dell’1,6%, la terza più alta, dopo Bolzano e Siracusa, su una classifica che comprende 78 città monitorate dall’Istat. È quanto rileva l’Unione nazionale consumatori che ha elaborato i dati dell’Istituto nazionale di statistica, evidenziando che l’aggravio per una famiglia maceratese, su base annua, è di 322 euro. È un valore esattamente doppio a quello dell’incremento dei prezzi su base regionale, che si è fermato al + 0,8%, per un aggravio annuo di 169 euro per famiglia media marchigiana. Le altre città delle Marche presenti nella classifica sono messe molto meglio di Macerata. Ancona ha avuto un indice di inflazione dello 0,5%, con un rincaro medio annuo a famiglia di 109 euro, mentre ad Ascoli è stato dello 0,4%, con un rincaro medio annuo a famiglia di 81 euro.