Arrestato il persecutore di Clara Marta: nuove inquietanti rivelazioni sull'episodio

, esponente di Forza Italia e consigliera della Città Metropolitana di Torino, ha finalmente trovato un momento di tranquillità dopo mesi di ansia e paura. Il suo, Sudais Konate, di 35 anni, è stato riaccompagnato in carcere, ma la scoperta di un coltello a serramanico durante il suo arresto ha lasciato la comunità di Chivasso in uno stato di shock. Questo episodio segna una tappa importante in una vicenda complessa che ha avuto inizio nel 2017.L'inizio della storia: un progetto di integrazioneLa vicenda ha le sue radici nel 2017, quando, allora assessora al commercio di San Raffaele, si è attivata in un progetto di integrazione per rifugiati. Motivata dalla sua passione per l'accoglienza, ha avviato un corso di lingua italiana per aiutare i richiedenti asilo a inserirsi nella società.