Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 novembre

Leggi su Funweek.it

Cosa fare il prossimo? Avi sono moltida nonper grandi e piccoli che potranno divertirsi e rilassarsi, ricaricando le energie per la nuova settimana in arrivo. Ecco cosa fare16 e17nella Capitale e nei, gliprevisti per il 16 e il 17Ecco cosa fare16 e17, 5 deglida nonnel:Sospesi nel tempo: la fotografia di Jacopo Di Cera e Massimo Vitali in mostra a Via Margutta, dal 14al 4 dicembre due grandi maestri della fotografia contemporanea che, con linguaggi diversi, offrono una riflessione profonda sull’Italia di oggi. L’esposizione, curata da Serena Tabacchi, invita il pubblico a un viaggio visivo attraverso il nostro Paese.