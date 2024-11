Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 15:30

DEL 15 NOVEMBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 572+000 TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE. SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE.ALTRO INCIDENTE SULLA A24TERAMO, VERSO, TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO. AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA, MA SI RACCOMANDA LA MASSIMA PRUDENZA.RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI IN USCITA DATRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO.E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATEIN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E FLAMINIA, POI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENSTINAIN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ALLACCIAMENTO CON ALFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA.