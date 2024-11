Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 15/11/24

Leggi su Isaechia.it

E’ incredibile come molti dei telespettatori di(spero la maggior parte, onestamente) guardino questo programma prendendolo per la trashata clamorosa che è, un sommo caz*eggio giusto per farsi due risate random mentre si ripristina la propria autostima sbirciando gente messa decisamente peggio, senza minimamente pensare di assumere certi elementi come esempio o modello di alcunché, mentre loro là dentro si prendono COSI’ DANNATAMENTE SUL SERIO.Io rido tantissimo, giuro.Cioè, guardateli.Loro ne fanno proprio una questione di vita o di m0rte, oh. E non parlo solo per le vecchie glorie (ormai decimate, porelle!), che dopo un decennio e oltre che uno sta lì dentro che scambi gli Elios per casa sua è quasi normale. Parlo proprio in generale, purtroppo. Basta che uno metta piede lì dentro cinque minuti e improvvisamente quello studio diventa la sua ragione di vita.