Sport.quotidiano.net - Under 21, amichevole Italia-Francia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Empoli, 15 novembre 2024 – Con il pass per gli Europei di categoria – in programma nel 2025 – già in tasca, l’21 tornerà in campo quest’oggi alle ore 16.15 – al Castellani di Empoli – per un’di lusso contro la. La posta in palio non è quindi altissima ma il ct azzurro Carmine Nunziata non intende di certo prendere sottogamba l’appuntamento e per questo ha chiesto ai suoi ragazzi di portare avanti con continuità i progressi fatti in questi mesi e continuare a mostrare quella che è stata la filosofia azzurra in questo cammino verso l’Europeo. “In questi giorni di allenamenti il gruppo ha lavorato bene – spiega Nunziata in conferenza stampa –. Affronteremo lache è una squadra assolutamente molto forte, una tra le migliori selezioni d’Europa. Sono una nazionale dotata di un alto tasso di talento e con una rosa molto ampia, ma non li invidio perché sono certo di avere anche io una nazionale molto forte e in possesso di valori morali importanti.