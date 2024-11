Metropolitanmagazine.it - Takenokolor, la recensione del gioco da tavolo: lancia i pennarelli

– Avete mai sentito parlare del rinomatocon panda e bambù “Takenoko“? Indipendentemente dalla risposta, leggendo questo articolo scoprirete una sua versione più light e con una meccanica totalmente diversa: quella del “Roll&Write“., distribuito da Asmodee, è uncompetitivo di Antoine Bauza e Corentin Lebrat per 2-4 persone dagli 8 anni in su, con partite della durata di 20 minuti circa.– Contenuto e RegoleGià dalla copertina della comoda confezione rettangolare, notiamo che il fulcro disono proprio i colori. Al suo interno troviamo:160 fogli 44 anelli per i1 segnalino panda 1 regolamentoInterpreteremo dell? apprendist? giardinier? della piantagione di bambù Imperiale. Il nostro scopo è quello di decorarlo e trasformarlo al meglio, colorando piante, pesci, corsi d’acqua e persino il sole!Le regole sono 3 ed immediate.