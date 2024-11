T J Miller ha fatto pace con Ryan Reynolds ed è pronto a tornare nel franchise di Deadpool?

Leggi su Cinefilos.it

T.J.haconed èneldi?Dopo essere apparso nei primi due film di, T.J.non è tornato per& Wolverine. Ma la sua assenza non è stata una sorpresa, dato cheaveva precedentemente parlato di un’apparente rottura con.In una nuova intervista,ha raccontato di aver parlato di recente con. Sebbenenon abbia condiviso ulteriori dettagli su quella conversazione, è un segnale promettente per un riavvicinamento trai due attori che tornerebbero così a avere rapporti anche soli professionali. Sebbenecredesse che non sarebbe mai tornato come Weasel in nessun nuovo film di, ora dice che sarebbe “fantastico”in qualche modo in un eventuale4, ma spetterebbe achiamarlo.