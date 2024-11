Amica.it - Sabrina Carpenter, il segreto dietro i suoi capelli da diva

Se c’è una cosa per cuiè riconoscibile, oltre le sue canzoni catchy che l’hanno lanciata nell’olimpo della musica, è il suo beauty look d’altri tempi. Un’acconciatura distintiva con frangetta voluminosa e boccoli d’oro, deliziosamente retrò ma anche super contemporanea quella che sfoggia la cantante 25enne. GUARDA LE FOTOTaglicon frangia 2025: la perfezione è superata, pin-up d’altri tempi: ildel suo hairstyleIl merito del look, un po’ principessa Disney, un po’ pin-up, è del suo l’hairstylist Scott King. «Idisono diventati così iconici perché sono diversi dall’onda da spiaggia spettinata che è stata popolare per così tanto tempo», ha spiegato nel corso di un’intervista a Byrdie.