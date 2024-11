Ilrestodelcarlino.it - Prende farmaci da banco e muore a 29 anni: reazione allergica? La disperazione degli amici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 15 novembre 2024 – Choc per la morte di un ragazzo di 29, Graziano Mega, originario di Lecce ma residente a Ferrara da diversi. Potrebbe aver avuto unadacontro mal di gola e sintomi influenzali – ma l’ipotesi è da verificare –. Quando il coinquilino lo ha trovato, era già cianotico nel letto di casa. Secondo quanto ricostruito, mercoledì 13 novembre il 29enne non stava bene, aveva un forte mal di gola e qualche linea di febbre e si sarebbe così congedato dal coinquilino per mettersi a letto e riposare. Iassunti Prima aveva comprato uno spray nasale e pasticche daper alleviare i sintomi influenzali e tra le ipotesi c'è che possa aver avuto unadi choc anafilattico a qualche principio a cui ignorava di essere allergico.