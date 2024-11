Oaktree 6 mesi 6 rinnovi | costeranno 180 milioni di euro

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’estate non ha portato acquisti eclatanti, manon ha certo fatto un passo indietro. La proprietà americana ha concentrato gli investimenti sul presente e sul futuro dell’Inter, scegliendo di puntare sul gruppo vincente che ha conquistato la seconda stella.e conferme per il blocco storico.Seiin sei, come un metronomo che segna il ritmo. E il tempo di, che tra poco festeggerà il suo primo semestre alla guida dell’Inter, scorre rapidamente, proprio come il passo veloce che desiderano i nerazzurri, pronti a combattere su ogni fronte e affamati di successi. Proprietà e dirigenza si muovono all’unisono, come una sinfonia di programmazione e risultati, perché in un grande club è così che funziona. Mentre l’Inter si prepara a tornare all’assalto di campionato e Champions, dopo la pausa, a Viale della Liberazione si continua a costruire il futuro.