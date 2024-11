Gaeta.it - Nuovi assegni di cura per disabilità: ecco le opportunità per il 2022 nelle terre del sole

Facebook WhatsAppTwitter L’Unione dei Comuni “del” ha recentemente avviato una procedura per l’individuazione dei beneficiari deglididestinati a persone congravissima, grave e non autosufficienza per l’annualità. Con risorse ammontanti a 446.968 euro, provenienti dal Fondo Nazionale per la non Autosufficienza-2024, il programma si propone di garantire un supporto concreto per migliorare la qualità della vita di chi vive in condizioni di necessità.Le risorse disponibili per il sostegnoIl fondo stanziato per i contributi si suddivide in due principali categorie: circa 268mila euro sono riservati a persone affette dagravissima, mentre circa 179mila euro saranno dedicati a coloro che presentanograve e non autosufficienza.