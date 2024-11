Iltempo.it - No Meloni Day, gli studenti scendono in piazza: scontri e agenti feriti a Torino

Leggi su Iltempo.it

Giornata di proteste per il mondo della scuola nelle principali città italiane. Le tensioni maggiori si sono registrate a, dove gliin corteo contro il governoe il 'genocidio' del popolo palestinese hanno bruciato un fantoccio raffigurante il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Galileo Ferraris. Poi hanno sfondato il cordone di polizia in via XX Settembre, raggiungendoSan Carlo eCastello, dove sono avvenuti i contatti tra, proprio di fronte alla Prefettura. I manifestanti hanno lanciato uova e bastoni contro gliin assetto antisommossa, che hanno reagito respingendoli e anche con qualche manganellata. Glihanno poi raggiunto il Museo del Cinema, irrompendo all'interno della Mole Antonelliana ed esponendo al balcone al primo piano dell'edificio lo striscione 'Le scuole sanno da che parte stare, contro il governo e genocidio'.