Nel Salernitano pronti a ronde notturne contro i furti

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora– dopo altri colpi analoghi di recente – nella Piana del Sele. Nella notte, un centro scommesse situato ad Eboli (Salerno) nella frazione di Santa Cecilia è stato preso di mira. I ladri, entrati in azione intorno all’una, hanno divelto la saracinesca d’ingresso e si sono diretti verso le casse cambiamonete, da cui hanno sottratto circa 600 euro. L’azione è stata rapida, i banditi hanno agito in pochi minuti prima di dileguarsi.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Cresce la preoccupazione tra i cittadini e i commercianti della zona. A quanto trapelato, alcuni cittadini hanno intenzione d organizzareper vigilare sulle attività commerciali, soprattutto nelle aree periferiche, al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità.