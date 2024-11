Ilrestodelcarlino.it - Motta alle spalle: è un nuovo inizio

Il tempo dei rimpianti è finito. E l’era di Thiagoresta scritta negli annali, senza proiettare ombre sul presente. È questa la più grande conquista di Italiano. Dopo undici partite ha gli stessi punti del rimpianto profeta brasiliano. Ma soprattutto ha trasmesso il messaggio del suo calcio fisico, aggressivo e verticale alla squadra. È un Bologna che ha nuova fede nelle proprie risorse quello delle tre vittorie di fila in campionato. È una squadra che si appresta a vivere un, dopo la sosta azzurra. La partita con la Lazio, un avversario in piena crescita e con sei vittoriesp, non solo sarà un test probante ma anche l’occasione per cominciare uncammino. Senza i dubbi e i tormenti di una partenza faticosa. Passo dopo passo l’uomo di Ribera ha definito uno schema di gioco (4-2-3-1) ha trovato unruolo a Odgaard, ha visto il Bologna tornare al gol con buona continuità, ha esaltato Orsolini, mai così decisivo negli ultimi metri (5 centri) e valorizzato il talento rabbioso di Castro (4 le perle di Santiago).