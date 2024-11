Mike Tyson senza freni il cazzotto a Jake Paul prima di scendere sul ring Lo youtuber | Deve morire – Il video

Leggi su Open.online

Lo schiaffodei pugni. Nella pesatura di ieri sera, giovedì 14 novembre,dell’incontro che sarà trasmesso da Netflix la prossima notte, sono volate le prime scintille tra il pugilee lo. Durante la pesatura dei due, in un duro faccia a faccia,ha colpito con un violentissimo schiaffo l’avversario, colpevole a quanto pare di avergli pestato il piede. Immediata la reazione di: «Lo schiaffo non l’ho neanche sentito. (, ndr) è un piccolo elfo arrabbiato. Penso che sia stato un piccolo schiaffo amico mio, ma domani ti metterò al tappeto, c**o.tira pugni come una femminuccia, ora è una questione personale.»November 15, 2024 L'articolo, ildisul. Lo: «» – Ilproviene da Open.