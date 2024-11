.com - Mattarella: “Ho promulgato leggi che ritenevo sbagliate, ma era mio dovere farlo”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Più volte mi è avvenuto di promulgare una legge che non condivido, che ritengo sbagliata, anche inopportuna”. E’ quanto ha detto oggi, 15 novembre, il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando gli studenti in occasione dell’evento ’25 anni dell’Osservatorio permanente giovani-editori’, presieduto da Andrea Ceccherini. “E’ stata approvata dal Parlamento che esercita la volontà politica e io ho ildi promulgare” a meno che non vi siano “evidenti incostituzionalità, in quel caso ho ildi non promulgare. Questo vale anche per alcuni decreti naturalmente”. I poteri dello Stato “non sono fortilizi contrapposti che cercano di sottrarre territorio l’uno all’altro. I poteri dello Stato – ha spiegato– sono tutti chiamati a collaborare ciascuno nel suo compito, rispettando quello degli altri, è il principio del check and balance, dei contrappesi, dei limiti, degli equilibri, perché è importante per qualunque organo, per qualunque potere, il potere degli altri organi, perchè non vi sia nessuno nel nostro ordinamento che abbia troppo potere.