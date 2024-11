Inter-news.it - Marotta: «Stadio? Inter rallentata dalla burocrazia. Verso San Siro!»

In occasione della presentazione del libro scritto da Beppe Severgnini e dedicato all’, Giuseppededica alcune parole alla situazionedi proprietà e San.COME UNA CASA – Nel corso dell’evento per “BookCity”, al Castello Sforzesco di Milano, il presidente dell’Giuseppeprende la parola e dichiara: «Parlando di senso di appartenenza, penso che sia normale per una società avere uno. Perché loè una seconda casa, è dove devi vivere e consumare la tua passione. Non solo per una partita ma per la vita che deve continuare per tutta la settimana. L’esigenza c’è. Secondo me è laitaliana che porta a rallentare l’iniziativa e a far sì che anche gli investitori scappino. Questo è successo anche in altre tantissime città».e Sansulle intenzioni dell’DIFFICOLTÀ – Giuseppe, poi, prosegue sulla questionespiegando: «Le difficoltà vengono da questache dovrebbe vedere locollocarsi all’no del Ministero delle Infrastrutture.