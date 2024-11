Agi.it - Lo sfogo in radio di Maria De Filippi: "Su di me tante falsità. Ho rinunciato all'eredita di Maurizio per i figli"

Leggi su Agi.it

AGI - Da sempre molto riservata e poco incline a parlare della sua vita privata,De, questa volta la conduttrice ha fatto una eccezione per ristabilire la verità su un tema a lei molto caro: l'eredità diCostanzo. "Su di me sono dette", così da temi professionali a personali l'amato volto di Canale 5 ha fatto un po' il punto ai microfoni di RTL 102.5. "Noi abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e a rispettare tutti ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così. Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, 'Quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce' ma poi ho cambiato idea, perché in questo modo gli faccio anche pubblicità" ha raccontato.