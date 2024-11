Amica.it - L’Hime Cut è il taglio di capelli giapponese che non sapevamo di desiderare

Ancora non lo sappiamo, ma ilHime Cut sarà quello che più desidereremo nei prossimi mesi. Il successo, in rapida e continua crescita, degli anime e dei manga porta con sé anche una certa popolarità dell’estetica legata a questa parte importante della cultura nipponica. Già diffusa con la popolarità della Japanese bang. Grazie alle sue caratteristiche peculiari e alla forte connessione con la cultura tradizionale, questonon solo ha conquistato il cuore di celebrità e trendsetter, ma si è adattato a una vasta gamma di preferenze e tipi di.Che cos’èCutConosciuto come hime katto in, questo caratteristicoda principessa ha avuto origine in Giappone durante il periodo Heian (794-1185 d.