Le Purificazioni di Daniele Fedeli, canto solitario del recluso

È un po’ come se avesse l’orizzonte artistico scisso in due. Da un lato i percorsi più rigorosi legati alla ricerca, di profonda indagine personale (e professionale), a stretto contatto con scritture non allineate. Spigolose. Linea profondamente autoriale. Che continua a svilupparsi nella collaborazione con Phoebe Zeitgeist. Dall’altro il lavoro d’interprete per spettacoli popolari, nell’orbita dell’Elfo Puccini. Dove è già stato protagonista de Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte e a gennaio sarà il Mozart nell’Amadeus. A unire le due anime, la qualità attoriale di, trent’anni appena, fra i talenti più belli della sua generazione. Prezioso quindi l’appuntamento di stasera alle 21.30 all’Après-coup di via della Braida. Dove, all’interno della stagione curata da Laura Tassi, arriva– La vita nascosta, secondo frammento di un ciclo di sette performance pensate in origine con Silvia Pasello, prima che se ne andasse troppo presto.