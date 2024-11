Ilfattoquotidiano.it - Kekko dei Modà supera la crisi e torna con un annuncio: “Suoneremo a San Siro dopo otto anni”. La gioia di Maria De Filippi: “Tante cose mi legano a lui”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

deirompe il silenzio,un periodo die di ritiro a vita privata, per annunciare il ritorno della band allo stadio Sandi Milano adall’ultima volta e a undicidal debutto assoluto. L’appuntamento è per giovedì 12 giugno 2025 con lo show-evento “La notte dei romantici”.aver partecipato al Festival di Sanremo 2023 con Lasciami,aveva spiegato a Il Corriere della Sera: “Sono andati a chiudersi dei rapporti con alcune persone del settore. Poi è venuto a mancare un mio amico (.) Non era più depressione, ma queste delusioni mi hanno portato a pensare: ma allora io con questo mondo non c’entro proprio niente (.) Non riuscivo a piegare le gambe, pensavo di avere una malattia degenerativa. Un neurologo mi diagnosticò la depressione”.Ieri sera la band è stata ospite a RTL 102.