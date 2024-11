Ilfattoquotidiano.it - Incendio in una officina in zona Affori a Milano: 10 persone evacuate dall’edificio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unscoppiato venerdì sera in via Lisiade Pedroni, in, ha coinvolto un’e uno stabile di due piani. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco del Comando disono intervenuti con 13 equipaggi, inclusi un carro soccorso, un carro schiuma, un carro aria e un’autoscala, per fronteggiare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Lo stabile è stato evacuato e le diecipresenti sono state allontanate per precauzione a causa del denso fumo, ma nessuno è stato ricoverato.L’avrebbe avuto origine in una carrozzeria di circa 200 mq e si è esteso al magazzino sottostante di circa 400 mq, dove erano stoccati prevalentemente gomme e materiali legnosi. La natura dei materiali ha contribuito a rendere l’particolarmente inquinante e difficile da domare.