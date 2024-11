Quotidiano.net - Il Pronto Moda Made in Italy sbarca nella Grande Mela. L’evento speciale di Centergross

Bologna chiama, New York risponde. E con la città capoluogo dell’Emilia Romagna scende in pista anche Milano per raccontare al pubblico americano l’eccellenza deline la modernità e velocità di risposta ai desideri della clientela delche è un vanto bolognese di efficienza e dinamismo e che rappresenta allailitaliano. Da non confondersi mai col fast fashion che è tutta un’altra storia e che non ha i valori di autenticità, creatività, sostenibilità e ricerca che ogni giorno si sperimentano alpresieduto da Piero Scandellari, una realtà immensa che raduna 700 aziende con 6.000 dipendenti (che l’indotto arrivano a 30mila) con ben 6 miliardi l’anno di fatturato. Ora, lo scorso 8 novembre, si è presentato all’America con un eventoa Brooklyn al quale hanno partecipato Leandro Diana, fondatore del Milano Fashion Tour, e Alessandro Nardone, Communication Manager diBologna che – durante un evento anche in streaming coi maggiori clienti e protagonisti del fashion – ha analizzato il modello delcome risposta unica italiana al fast fashion, combinando efficienza, sostenibilità e qualità.