Hot Frosty – Una magia di Natale la recensione della commedia romantica natalizia

La pittoresca cittadina di Hope Springs si prepara come ogni anno a festeggiare l’imminente. In quella piccola ma accogliente comunità vive Kathy, un’affascinante quarantenne tragicamente rimasta vedova,che si trova alle prese con piccoli problemi domestici. Una disorganizzazione che è un tragicomico riflessoperdita del marito, un tuttofare morto a causa di una grave malattia. Nonostante ciò, il suo spirito gentile non è stato spezzato ed è benvoluta da tutti, continuando a occuparsi del suo locale, un ristorantino di cui va estremamente fiera.Un giorno una sua amica, proprietaria di un negozio di vestiti, le regala una sciarpa rossa e calda, sperando che possa donarle un po’ di. Kathy avvolge l’indumento attorno a una scultura di ghiaccio ritraente un pupazzo di neve, installata nella piazza centralecittà e, durante la notte questa si trasforma in un affascinante giovane di nome Jack.