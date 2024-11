Ilnapolista.it - Gabri Veiga, è durato poco l’amore con l’Arabia: «Vorrei tornare al Celta Vigo»

sembra non essersi ambientato bene in Arabia Saudita, all’Al Ahli. L’estate scorsa doveva approdare al Napoli, ma la trattativa saltò all’ultimo. E ora pare che si stia aprendo la possibilità che possaal, suo club precedente.vorrebbealFootmercato riporta:“Nell’estate del 2023, quando c’erano buoni club europei sulle sue tracce,ha preso la decisione di firmare per l’Al-Ahli. Ma il giocatore ha reso noto il suo errore e ha ripetuto molte volte il suo desiderio dial. Più di un anno dopo il suo trasferimento, il galiziano la pensa ancora così:«Spero ancora di», spiega a Radio Galega. «Ogni volta che posso, guardo le loro partite. E’ il club della mia vita». Ilspera di riportare un giorno, che è stato comunque venduto per 32 milioni di euro”.