Elsa Schiaparelli e Salvador Dalí | un' amicizia surreale

E se l’tra uomo e donna esistesse? E se due individui dalla personalità labirintica entrassero in una sorta di empatia straordinaria? È accaduto realmente, e si sta parlando di una donna che da bambina ha rischiato la vita ingoiando dei semi rubati al giardiniere di famiglia, nella speranza di trasformarsi in un fiore, e di un uomo la cui frase celebre fu: “l’unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo”. Questi due “personaggini” sono niente meno chee furono protagonisti di un’straordinaria e pionieristica, che unì moda e arte in un connubio innovativo, lasciando un’impronta duratura sul mondo creativo del XX secolo. Si incontrarono a Parigi negli anni ’30, immersi nel fervore culturale dell’epoca, accomunati dalla passione per il Surrealismo.