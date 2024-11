Quotidiano.net - Decreto infrazioni: estesa la normativa Epr per la raccolta dei Raee

Roma, 15 novembre 2024 – Nell’ottica di un’economia circolare e di un più efficiente recupero di materie prime, sempre più costose e di difficile reperimento, il Parlamento ha approvato nei giorni scorsi il, accogliendo parte delle richieste fatte dagli addetti ai lavori, e di fatto avvicinando non poco le vendite online a quelle tradizionali, in tema di obblighi di corretto smaltimento e recupero dei. Cosa prevede la nuovaLa nuovaprevede l'implementazione dell'Epr (Responsabilitàdel Produttore) nei marketplace che commercializzano prodotti elettronici, per garantire il corretto riciclo, il recupero di materie prime e il potenziamento dell'economia circolare del Sistema Paese. In Italia, il valore degli acquisti online di Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel 2024 ha raggiunto un picco di 9,04 miliardi di euro, segnando un incremento del 16,05% rispetto al 2021.