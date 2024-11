Ilrestodelcarlino.it - Crisi Fermana, Casucci:: "Lavorare a testa bassa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La consapevolezza di essere in un momento difficile ma anche la voglia di guardare alla gara di domenica con la ferma intenzione di invertire la rotta e tornare a sorridere. E’ stato molto chiaro e preciso l’esterno sinistro Christian, intervenuto come ospite a Lunediretta, trasmissione di Tv Centro Marche interamente dedicata al Girone F di Serie D. Lo ha fatto partendo dal match di domenica scorsa con il Fossombrone. "Una vittoria sicuramente meritata quella del Fossombrone – ha sottolineato il difensore siciliano – ma noi l’abbiamo condizionata con degli errori. Il nostro atteggiamento doveva essere migliore ma dobbiamo subito girare pagina e metterci a disposizione, ascoltare ciò che mister Bolzan ci dice e rifarci subito da domenica prossima. Posso parlare in particolare del mio errore che ha causato il rigore: sono situazioni che possono succedere in campo e possono condizionare la gara.