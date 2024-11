Metropolitanmagazine.it - Antonella Clerici, chi è il compagno Vittorio Garrone: tutti gli ex mariti, le corna e la figlia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha avuto ben due ex, undal quale ha avuto la sua prima e unicae un nuovo amore conche sembrerebbe renderla più felice che mai., classe 1966, è un noto imprenditore di origini genovesi. Dopo il liceo classico e una laurea in Scienze Politiche,è stato presidente esecutivo della Sampdoria marketing and communication. Ad oggi è vicepresidente ERG Spa, gruppo industriale del settore energetico e pare abbia a che fare anche con il settore dei cavalli sportivi. L’imprenditore ha già un matrimonio alle spalle, dal quale sono nati tre figli, e dal 2016 fa coppia fissa con, con la quale vive in una splendida casa nel bosco ad Arquata Scrivia (Piemonte)., chi sono gli exe ledi Eddy Martensperò, prima di, ha avuto diverse esperienze sentimentali che non sono andate a buon fine.