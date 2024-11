Nerdpool.it - Wicked: Jonathan Bailey ammette di essere nervoso nel cantare di fronte alle co-star

Più di 20 anni fa,debuttava a Broadway e i fan del musical, basato sul romanzo di Gregory Maguire: The Life and Times of theWitch of the West di Gregory Maguire – a sua volta basato sul romanzo di L. Frank Baum Il meraviglioso mago di Oz e sull’iconico film del 1939 – aspettano da allora chearrivi sul grande schermo. L’attesa si conclude il 22 novembre con Jon M. Chu alla regia di un cast di prim’ordine che comprende Cynthia Erivo, Ariana Grande,, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e altri ancora. Ma mentre i fan disono impazienti di vedere e ascoltare l’amata storia e le canzoni nei cinema, per, che nel film interpreta Fiyero Tigelaar,quelle canzoni dico-protagoniste Erivo e Grande è stato un compito arduo. Parlando con ComicBook,ha spiegato di essersi “completamente dissociato”, ma di essersi anchenato molto per dare il massimo quando ha cantato con alcuni dei migliori vocalist del nostro tempo.