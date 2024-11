Quifinanza.it - Truffa telefonica da migliaia di euro, numero dei Carabinieri e della banca “clonato”

Leggi su Quifinanza.it

Ildi truffe che mettono a repentaglio i nostri conti correnti è in costante aumento. Ciò costringe tutti a restare aggiornati sui metodi messi in atto da criminali digitali. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia e l’età non può rappresentare più una giustificazione. Se smartphone e computer confondono e generano ansia, sarebbe allora il caso di delegare ad altri ogni risposta a messaggi e chiamate sospette. Un passaggio che può fare la differenza tra un conto svuotato e uno graziato.In questa fase lo spoofing è in grande spolvero, purtroppo, con itori impegnati nel falsificare i numeri di telefono di enti che dovremmo considerare sicuri. Ecco cosa sta accadendo e come difendersi.TelefonatedeiEsistono numeri di telefono dei quali poterci fidare al 100%? Certo, quellipropria rubrica che fanno riferimento a persone che conosciamo realmente.