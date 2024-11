Gaeta.it - Tragica scoperta a Milano: uomo di 50 anni trovato morto in strada

Facebook WhatsAppTwitter Una drammaticaha scosso un quartiere dimercoledì mattina, quando il corpo senza vita di undi 50è stato rinvenuto in via Bastia, una piccolaprivata ubicata nella zona. L’episodio si è verificato intorno alle 6.40, lasciando i residenti e le autorità locali colpiti dalla situazione. L’area, tranquilla e normalmente priva di eventi inquietanti, ha visto inaspettatamente l’azione di emergenza e le forze dell’ordine.I dettagli dell’evento e il ritrovamento del corpoIl ritrovamento è avvenuto in una zona stretta, che si collega solo a via Serio e si trova non lontano da viale Ortles. Inizialmente, le circostanze hanno portato a pensare che la vittima fosse una persona senza fissa dimora, vista la location del rinvenimento. Tuttavia, una volta compiute le dovute verifiche, si è scoperto che l’non era un clochard.