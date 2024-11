Gaeta.it - Tragedia al centro estetico di Roma: morte di una giovane dopo un intervento non chirurgico

Un episodio tragico ha colpito la comunità di, dove un ambulatorio medico, pubblicizzato come undi estetica innovativa, è diventato ildi un'inchiestaladi unapaziente. Il caso di Agata Margaret Spada ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla legalità delle pratiche estetiche svolte nel quartiere Eur. La storia raccoglie una serie di elementi preoccupanti, dal consenso informato assente fino alla mancanza di tracciabilità delle procedure. La scoperta delL'ambulatorio medico in via Pavese ha una facciata che potrebbe facilmente sfuggire all'attenzione. Inizialmente sembra un comune studio di medicina generale, un luogo di routine dove ci si aspetterebbe di ricevere assistenza da un medico di base.