Ilnapolista.it - Sinner in semifinale delle Atp Finals grazie al set vinto da de Minaur

Continuano i round robin della Atp Finals di Torino, Fritz e de Minaur sono arrivati al secondo set del match ma ciò che importa è che de Minaur abbia vinto il primo. In questo modo Sinner è già certo della sua qualificazione in semifinale. Resta da stabilire se da primo del girone o da secondo, come segnala su X l'account "Quindici Zero". "Sinner in semifinale al set appena vinto da Alex de Minaur contro Taylor Fritz, l'azzurro è già certo della qualificazione e adesso bisogna solo stabilire se da primo o da secondo nel girone: con una vittoria stasera sarebbe ovviamente primo, con una sconfitta passerebbe da secondo. a meno che non sia in 3 set e che Fritz ora vinca in rimonta contro de Minaur". Al momento de Minaur conduce un set a zero ma Fritz è in vantaggio nel secondo set 5 game a 4.