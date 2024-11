Lapresse.it - Sanremo, Conti al rush. In lista big spuntano Cocciante, Gabbani e Gianna Nannini

“Non vedo l’ora di chiudere questa fase delle scelte, è la più difficile. Sto ascoltando le canzoninuamente e lo faccio in maniera particolare, a basso volume. Quali sono i temi dei brani? C’è un po’ di tutto, anche se i microtemi come famiglia, rapporti umani, amori cominciati e finiti prevalgono nettamente”. Carlocome direttore artistico del Festival diè chiamato il 2 dicembre all’annuncio più atteso: ladei big in gara. Finora sono oltre 200 le candidature e ne resteranno solo 24 a meno chenon decida di allungare la forbice a 26. L’anno scorso con Amadeus sono stati 30 gli artisti in gara. In attesa del verdetto impazza il totonomi. Non solo per la gara ma anche per i co-conduttori, i quali va detto non saranno uno a serata ma diversi, con le donne protagoniste a fianco di Carlo