Ilrestodelcarlino.it - Sanità, la cura di Ugolini: "Salverò i piccoli ospedali"

Mancano tre giorni alle elezioni regionali, e larimane uno dei temi più ’caldi’ della campagna elettorale. Ieri Elena, la candidata presidente per il centrodestra, ha voluto fare tappa a Novafeltria, dove il dibattito sul futuro dell’ospedale è tornato a infuocarsi con le elezioni regionali. Lasi è presentata al ’Sacra famiglia’ insieme a vari candidati consiglieri, accolta da Stefano Zanchini, medico e sindaco di Novafeltria. All’incontro era presente un gruppo di cittadini, tra cui diversi esponenti del comitato ’Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’. La candidata presidente ha voluto toccare con mano la situazione del nosocomio. Per lanon ci sono dubbi: l’ospedale di Novafeltria è "sotto l’attacco del Pd e di chi ha amministrato in questi anni laregionale".