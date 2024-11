Lettera43.it - Roma, ufficiale l’arrivo di Ranieri: dalla prossima stagione sarà dirigente

ha accolto di nuovo Claudio, l’uomo che in tre diverse epoche ha preso in mano la squadra per risollevarla nei momenti di maggiore difficoltà. L’annunciodellaarrivato nel pomeriggio del 14 novembre ha confermato che il tecniconoancora una volta responsabile della prima squadra e, una volta conclusa la, avrà un ruolo di rilievo in dirigenza come consulente senior della proprietà su tutte le questioni sportive. Questo nuovo incarico, sancito da un lungo incontro a Londra con i Friedkin, risponde a un desiderio della società: creare un management basato su esperienza e italianità per consolidare il futuro del club.Le altre due volte sulla panchina dellaLa prima esperienza in giallorosso diinizia il 2 settembre 2009, quando subentra al dimissionario Luciano Spalletti.