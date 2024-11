Cityrumors.it - Roma, Gasparri: “Ranieri ci salverà ma Gualtieri dica ai Friedkin niente stadio, così se ne vanno”

Il senatore di Forza Italia e grande tifoso dellava all’attacco: “Sono felicissimo di, ma se gli americani sono ancora qui è colpa del Sindaco che gli fa da cavalier servente”Esaltazione allo stato puro ma allo stesso tempo anche tanta rabbia, ma non rassegnazione. Euforia per il ritorno di Claudiosulla panchina della, da parte del senatore di Forza Italia Maurizio, ma anche un senso di grande frustrazione per come igestiscono la società.: “cimaaise ne” (Ansa Foto) Cityrumors.itQuello diè quasi un appello anche se si vuole godere fino alla fine il ritorno di, anche perché, è stato uno dei primi a parlarne dopo l’addio di Daniele De Rossi anche su Cityrumors.