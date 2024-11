Lanazione.it - Record di turisti alla Spezia: da gennaio ad ottobre in 965mila

La, 14 novembre 2024 –di presenzechenei primi dieci mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da2024, registrano un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da oltre 834.000 presenze del 2023 a oltre 965.000 del 2024 per un incremento percentuale di oltre il +16%. “I dati del Comune della, rilevati dagli incassi dell’imposta di soggiorno – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – ci danno un quadro più preciso e completo dell’esponenziale crescita del turismo nella nostra città, rispetto a quelli emessi dall’Osservatorioco Regionale, in quanto comprendono non solo le strutture alberghiere ma anche quelle extralberghiere e quindi gli appartamenti ammobiliati ad usoco, gli affittacamere e i bed and breakfast.