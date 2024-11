Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo compie 76 anni, il compleanno senza l’amata Camilla: “Costretta a stare separata da lui per via dell’infezione polmonare”

ReIII oggi spegne 76 candeline in un anno che vorrebbe sicuramente dimenticare, nel quale ha ricevuto la diagnosi del tumore che sta curando e ha condiviso la stessa sorte con l’adorata nuora Kate. A tenergli la mano non ci saràda lui dopo aver contratto una “infezione”. Ma “the show must go on” e il re ha trovato il modo per consolarsi. I festeggiamenti a Buckingham Palace sono iniziati ieri sera con un ricevimento dedicato alle star del cinema e della tv seguito al red carpet per la prima de il Gladiatore II.III ha salutato i suoi ospitirisparmiarsi eha offerto una brevissima apparizione. Oggi il sovrano si dedicherà al suo Coronation Food Project che ha inaugurato un anno fa e che attraverso due organizzazioni caritatevoli distribuirà il cibo in eccesso ai più bisognosi.