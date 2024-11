Ilnapolista.it - Rapina a Neres, tre arresti: “con questo ci facciamo 120mila euro”

Tre arresti per la rapina al calciatore del Napoli David Neres. Scrive l'agenzia Dire: Hanno rapinato, minacciandolo con un'arma, l'attaccante brasiliano del Napoli David Neres. Dopo aver rotto il vetro dell'auto dove si trovava alla fine di una partita allo Stadio Maradona, gli hanno portato via l'orologio dal valore di 100mila euro. Per questo tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli per concorso in rapina pluriaggravata. Le indagini hanno stabilito che lo scorso 1° settembre i tre hanno raggiunto il minivan sul quale viaggiava il calciatore, al termine del match contro il Parma e durante il tragitto di rientro in un albergo della città. Mentre il mezzo si trovava bloccato nel traffico, hanno infranto il vetro del finestrino posteriore, facendosi consegnare l'orologio sotto la minaccia di un'arma, per poi darsi alla fuga.