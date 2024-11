Ilfattoquotidiano.it - “Qualcosa d’indescrivibile è stato fatto per me”: la lettera del 19enne ex portiere dell’Union Berlino con una gamba amputata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho avuto difficoltà a mettere insieme pensieri e sentimenti in queste ultime settimane. E non so se riuscirò a riassumerli bene in questo post”. Comincia così la straziantepubblicata sul proprio account Instagram dell’exdelle giovaniliBerkin Arslanogullari. Al classe 2005 eradiagnosticato un cancro alle ossa. Purtroppo nemmeno la chemioterapia è risultata efficace per curarlo. Per questa ragione, i medici che lo hanno seguito sono stati costretti il 17 settembre scorso ad amputargli lasinistra.Le spese da sostenere per la riabilitazione erano elevate a tal punto che il club ha aperto una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia. Anche l’azzurro Leonardo Bonucci aveva sostenuto la causa, donando 10000 euro all’ex compagno di squadra. “Voglio ringraziare davvero di cuore – preferibilmente di persona – tutti coloro che sostengono me e la mia famiglia in qualsiasi modo.