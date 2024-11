Oasport.it - Puppo spiega: “La fluidità con cui Sinner colpisce la palla non può lasciare indifferenti”

Jannikha conquistato la seconda vittoria nel Round Robin delle ATP Finals 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 contro l’americano Taylor Fritz (n.5 del ranking), mettendo in mostra ancora una volta le sue qualità straordinarie nei punti importanti. Una partita complicata perché lo statunitense ha espresso un tennis molto potente da fondo, creando non pochi grattacapi al pusterese. Tuttavia,è stato in grado di trovare le soluzioni.Di questo si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario. Il telecronista di Eurosport, presente all’Inalpi Arena per seguire il match dal vivo, ha espresso le sue sensazioni: “Il pubblico si è confermato estremamente educato e rispettoso.