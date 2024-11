Biccy.it - Provvedimento disciplinare per Tommaso? Le nuove rivelazioni

Durante la trasferta in SpagnaFranchi è riuscito a scoprire diverse cose del mondo esterno alla casa del Grande Fratello e questo in parte è inevitabile, il problema è che sta riportando tutto ai concorrenti. Ieri mattina l’idraulico toscano ha rivelato che Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane, che Luca Calvani è un concorrente forte e che il GF va on onda il martedì perché il lunedì adesso c’è La Talpa di Diletta Leotta. Che sia in arrivo un? Forse sì, visto che il genio in questione sta continuando a riferire cose che potrebbero alterare gli equilibri interni alla casa e cambiare il corso delle dinamiche. L’idraulico non si è limitato a parlare di avvenimenti politici o cambiamenti del palinsesto, ma anche di cose che riguardano direttamente i gieffini e questo è disonesto.